Калуга, 1 февраля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. На молочном заводе в Износковском районе Калужской области приступили к производству греческого йогурта. Технология приготовления для России является уникальной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, накануне, 31 января, завод в Износковском районе посетили заместитель губернатора области Алексей Никитенко и министр сельского хозяйства региона Леонид Громов.

Admoblkaluga.ru На предприятии по производству греческого йогурта.

Новый собственник завода — ООО «Трастед Продактс». Компания организует производство греческого йогурта по специальной технологии. На предприятии установлено новое современное оборудование, с помощью которого уже выпущено несколько тестовых партий продукта.

Предполагается, что завод ежедневно будет перерабатывать до 15 тонн молока. Новое производство продолжит тенденцию развития в Калужском регионе рынка экологически чистых продуктов.

Напомним, греческий йогурт — это кисломолочный продукт, производимый на основе специальной домашней закваски.