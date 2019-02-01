Москва, 1 февраля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. О том, что Болгария, Сербия и Венгрия намерены расширить свои газотранспортные сети в расчете на газ «Турецкого потока», руководство Газпрома сообщало еще летом 2018 года. А осенью стало известно, что газотранспортные операторы Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии будут проводить аукционы по бронированию мощностей будущих газопроводов, а Газпром примет в них участие. Теперь эти намерения оформились в юридический факт, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Turkstream.info «Турецкий поток»

«Газпром и его южно-европейские партнеры учли неудачный опыт так и нереализованного «Южного потока», и попросту зашли с другой стороны — со стороны потребителя. Таким образом, соблюдая правила Евросоюза, им удается обойти ограничения Третьего энергопакета ЕС, и противодействовать этим планам будет невозможно», — считает эксперт.

В общих чертах схема выглядит таким образом. Страны объявляют о намерении расширить свою газотранспортную систему и проводят конкурсные процедуры долгосрочного бронирования будущих мощностей поставщиками газа, в которых Газпром принимает участие.

Газопроводы на своей территории южно-европейские страны будут строить самостоятельно в расчете уже под законтрактованные Газпромом мощности. А впоследствии стоимость строительства вернется через тарифы на прокачку газа.

«Объем транспортировки газа, разыгранный «Булгартрансгазом», на входе составляет 15,8 млрд кубометров в год. Это с точностью совпадает с мощностью европейской нитки «Турецкого потока», которая будет доведена до границы Турции и Болгарии. По мере реализации этого проекта можно ожидать, что примерно на эту величину дополнительно сократится объем транзитной прокачки газа через ГТС Украины», — отметил Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии намерены расширить газотранспортную систему страны и провести дополнительные газопроводы от границы Турции до границы Сербии.

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