Москва, 1 февраля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Важно понимать, что в данном случае речь идет не о повышении социальных выплат, а об их индексации. Целью индексации является в первую очередь компенсация потерь, связанных с инфляционными процессами, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Как видно, коэффициент индексации полностью совпадает с уровнем годовой инфляции (4,3%). То есть роста социальных выплат в реальном выражении не произойдет, речь идет лишь о том, что они в лучшем случае не уменьшатся. А на практике, с учетом того что в 2019 году в России могут ускориться инфляционные процессы, падение социальных выплат в реальном выражении по сравнению с 2018 годом выглядит вполне вероятным сценарием», — считает эксперт.

Реакция граждан на подобную «надбавку» может быть неоднозначной. С одной стороны, лишнюю копейку получить всегда приятно, с другой стороны, необходимо учесть, что население ощущает инфляцию в несколько раз выше официального уровня, так что у многих может сложиться впечатление, что социальные выплаты сокращаются.

«Что касается возможностей федерального бюджета, то при большом желании средства отыскать можно. Но для этого придется сократить расходы по другим направлениям. Помимо социальной политики, львиную долю расходов бюджета занимает национальная оборона, правоохранительная деятельность, развитие национальной экономики. Вероятно, деньги можно найти там», — высказала свое мнение Кулакова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в России дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%. При этом инфляция за 2018 год также составила 4,3%.

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