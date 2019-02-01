Вашингтон, 6 марта, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Телефонный разговор состоялся между президентом США Джозефом Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Телефонный разговор состоялся вечером 5 марта, лидеры США и Украины общались с 18:18 до 18:50 по времени Восточного побережья США (с 02:18 до 02:50 мск).

Американский лидер заверил Зеленского, что власти США наращивают военную и экономическую помощь Украине, а также объёмы помощи в области безопасности и в гуманитарной сфере. Президент США отметил, что тесно сотрудничает с Конгрессом по вопросу выделения дополнительного финансирования.

Зеленский подтвердил в своём Twitter, что ключевыми темами его разговора с президентом США были финансовая поддержка Украины, обеспечение безопасности и санкционные меры в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден одобрительно отнёсся к решению Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России.