Киев, 1 февраля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Политический эксперт, первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (2008−2011 гг.) Степан Гавриш назвал «политической паранойей» заявление руководителя Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея об 11 фактах покушения на президента Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я считаю, что это политтехнологический шаг, который призван привлечь внимание к фигуре президента как борца и лидера, который противостоит российской агрессии, который находится на передовом рубеже обороны страны, на брустере окопа… Речь идет о системной, программной технологии, которую нарабатывает штаб Петра Алексеевича», — сказал Гавриш 1 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, власти пытаются «мобилизовать общество для противостояния», рассказывая о факторе «руки Кремля» при якобы подготовке разного рода покушений на украинских политиков.

«Это обстоятельство используется для политической борьбы внутри страны. Были заявления о подготовке покушений на секретаря Совбеза и других высокопоставленных лиц. Это результат определенной политической паранойи и одновременно политтехнологии, желания показать себя в роли борцов с агрессором», — рассказал Гавриш.

Он считает, что факт покушения на главу государства сложно утаить от общественности.

«Когда было покушение на Януковича об этом сразу все узнали. Обычно происходит утечка информации, если покушение на главу государства было плохо подготовлено и не удалось. И об этом все узнают», — добавил Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января руководитель УГО Гелетей заявил, что в 2018 году Управление госохраны предотвратило 11 покушений на Порошенко.

«В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства… Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы», — сказал Гелетей.