Москва, 1 февраля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект, существенно повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета, внес в Госдуму депутат Андрей Красов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. Штрафы повышаются в десять раз.

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Неявку в военный комиссариат предлагается наказывать штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Отметим, что сейчас штраф составляет максимум 500 рублей.

Штрафом в размере до 5 тыс. рублей предлагается наказывать и за уклонение от медицинского освидетельствования — сейчас призывник штрафуется на сумму максимум 500 рублей за это нарушение.

Предусмотрены санкции и за непредоставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

Нормами также предлагается уточнить, что неявка гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные федеральным законом сроки, в том числе неявка гражданина по повестке военного комиссариата считается уклонением от исполнения воинской обязанности.