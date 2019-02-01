Ярославль, 1 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославле по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора аэропорта «Туношна». Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Левин Аэропорт «Туношна»

Судя по всему, речь идет об Анатолии Козлове, который возглавлял предприятие с 2016 по 2018 год. Проверку проводила Северо-Западная транспортная прокуратура. В 2017—2018 годах в аэропорту началась реконструкция. Планировалось, что будет построен современный аэровокзальный комплекс с помещениями для воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Как выяснила проверка, реконструкция проходила с нарушениями. Работы по реконструкции на сумму более 26 млн рублей были проведены без необходимых заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и федерального государственного строительного надзора.

В результате неправомерных действий генеральный директор причинил ОАО «Аэропорт Туношна» ущерб на сумму свыше 26 млн. рублей. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены в Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Дело в отношении Анатолия Козлова возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Козлов был уволен в сентябре 2018 года. Интересно, что незадолго до этого свой пост покинул директор по безопасности аэропорта «Туношна» Александр Трудоношин, который в настоящее время возглавляет администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.