Берлин запретил сотрудничество с Киевом, США вооружат Румынию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Немецкому концерну запретили совместные с Киевом разработки ЗРК;
- Гуайдо рассказал о выгоде переворота в Венесуэле для Москвы и Пекина;
- В Румынии могут появиться ядерные ракеты «Томагавк»;
- Учителя Бурятии получают 16 тыс. рублей;
- В Башкирии опрокинулся школьный автобус с детьми.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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