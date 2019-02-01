Абакан, 1 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал информацию о трагедии в Таштыпском районе, где бабушка с дедушкой подозреваются в жестоком убийстве 11-месячного внука.

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

«Я сам отец, воспитываю троих детей, и у меня попросту в голове не укладывается убийство беззащитного малыша! Эти самые «бабушка» и «дедушка», язык даже не поворачивается их так назвать, уже задержаны, сейчас в их отношении ведутся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — пишет Коновалов 1 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, необходимо подробно изучить действия органов опеки и попечительства, активизировать работу с «непростыми семьями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в деревне Харой Таштыпского района в печи одного из домов было обнаружено обугленное тело 11-месячного ребенка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, мать ребёнка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки. Пьяные бабушка и дедушка убили внука.

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Сегодня, 1 февраля, стало известно, что злоумышленники арестованы.