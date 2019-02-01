Берлин, 1 февраля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Чистая прибыль одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank в 2018 году составила €341 млн по сравнению с чистым убытком в 2017 году на уровне €735 млн. Об этом говорится в отчете кредитной организации, опубликованном на сайте банка.

(сс) Carsten Frenzl Здание штаб-квартиры «Дойче банк» во Франкфурте-на-Майне

В сообщении банка говорится, что приходящаяся на акционеров кредитной организации чистая прибыль составила €267 млн евро, против убытка в €751 млн годом ранее.

«Наша прибыль показывает, что Deutsche Bank находится на правильном пути, — сказал глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг, слова которого обнародованы на сайте кредитной организации. — В 2019 году мы будем стремится не только сократить расходы, но и сделать целенаправленные инвестиции в развитие».

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