Вашингтон, 1 февраля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Сенат США выступил против «поспешного вывода» американских войск из Сирии и Афганистана. 31 января 68 сенаторов поддержали поправку, в которой говорится, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Афганистане по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов. 23 сенатора проголосовали против.

(сс) Erik Drost Капитолий

Далее по процедуре данная поправка будет внесена в законопроект, который посвящен проблемам безопасности на Ближнем Востоке. Предполагается, что законопроект появится на итоговом голосовании в Сенате на следующей неделе.

В самом тексте поправки признается прогресс в действиях против таких террористических организаций, как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как в Сирии, так и Афганистане. Кроме этого, говорится о необходимости закрепить достигнутые результаты и не проводить «поспешный вывод войск», т.к. это пространство будет заполнено Ираном и Россией.

Следует заметить, что судьба данной поправки пока является неопределенной, т.к. она не имеет обязательной силы. Кроме того, неизвестно, появится ли на голосовании в Палате представителей сам большой законопроект по Ближнему Востоку.

За последние два месяца Сенат США уже второй раз выступает против проводимой президентом Дональдом Трампом внешней политики. В декабре 2018 года сенаторы проголосовали прекратить военную помощь международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, а также признали роль наследного принца КСА Мохаммеда бин Салмана в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги. Однако эта инициатива так и не приобрела статус закона.