Москва, 1 февраля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не может вернуться из Москвы в Кишинев, поскольку молдавский аэропорт уже сутки не принимает самолеты из-за тумана. Об этом 1 февраля Додон сообщил РИА Новости.

Kremlin.ru Игорь Додон

«Я нахожусь в Москве, не смог вылететь. Работаем здесь — посольство, мигранты, экономические агенты, вопросы экспорта», — заявил Додон, добавив, что ждет открытия аэропорта.

Напомним, в рамках двухдневного визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон встретился с российским лидером Владимиром Путиным, а также с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другими официальными лицами.

Читайте также: Додон привез Путину «Большой пакет»: «партнерство», нейтралитет, сдача ПМР