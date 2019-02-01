Жители Москвы смогут пройти бесплатную онкологическую диагностику — Собянин
Москва, 1 февраля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В больницах Москвы 4 февраля можно будет пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
«4 февраля — Всемирный день борьбы против рака», — напомнил градоначальник.
По его словам, жители российской столицы в этот день могут получить консультации специалистов и пройти бесплатную диагностику.
Справка ИА REGNUM :
Отмечаемый 4 февраля Всемирный день борьбы против рака — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.
Читайте также: В России создадут единую цифровую систему диагностики онкозаболеваний