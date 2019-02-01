Ярославль, 1 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 31 января посетил Ярославскую область. В региональном отделении партии его визит назвали рабочим. Сергей Миронов встретился с губернатором Дмитрием Мироновым и региональным партийным активом.

Yarregion.ru Анатолий Грешневиков и Сергей Миронов

На встрече в правительстве Ярославской области главной темой обсуждения стала общественно-политическая ситуация в регионе. Сергей Миронов поблагодарил губернатора за налаженное позитивное взаимодействие с партией на региональном уровне и заверил, что «Справедливая Россия» продолжит участие во всех предстоящих выборах.

В свою очередь Дмитрий Миронов отметил, что результаты последних выборов в регионе «показывают востребованность среди избирателей принципов и предложений политической программы «Справедливой России».

«Правительство области ориентировано на максимальную открытость и диалог со всеми конструктивными политическими силами. Мы ожидаем, что партия примет активное участие и в осенних выборах 2019 года», — сказал Дмитрий Миронов.

Напомним, что в сентябре 2018 года на выборах депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва «Справедливая Россия» получила поддержку 10.26% избирателей, уступив «Единой России» (38.43%), КПРФ (24.03%) и ЛДПР (12.97%).

В ноябре 2018 года на повторных выборах депутатов Переславль-Залесской городской думы решением суда был снят кандидат от «Справедливой России» Виталий Изместьев. Тема получила скандальную огласку в федеральных СМИ. В эфире телеканала «Россия 24» Сергей Миронов заявил, что на довыборах в Ярославской области происходит «беспредел». Партия обратилась в прокуратуру и в Следственный комитет, однако Виталий Изместьев не был восстановлен в статусе кандидата.