Екатеринбург, 1 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в регионах Уральского федерального округа по итогам 2018 года составил 3,3%. Это ниже, чем по России в целом на один процент. Весомую роль в подстёгивании инфляции сыграло ослабление рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Самый высокий уровень годовой инфляции по Уральскому федеральному округу (УФО) сложился в Курганской области — 4,4%, в Свердловской — 3,9%, в Челябинской — 3,5%, в Тюменской — 2,9%, в ЯНАО — 2,9%, в ХМАО — 2%.

В последнем месяце года продовольственная инфляция в УФО ускорилась по ряду причин. Из-за ослабления рубля подорожали импортируемые фрукты — апельсины и бананы. Кроме того, сократились объемы поставок лука и капусты из других регионов. В последствии выросла стоимость местных овощей. Подорожание мясной продукции и яиц связано с ростом издержек производителей на корм и импортные пищевые добавки, а также на оплату электроэнергии и водоснабжения.

Непродовольственный сектор показал стабильные цены, однако в Курганской и Челябинской областях в 2018 году заметно подорожали импортные автомобили — на 7,5% и 4,5%, а в Свердловской области — медицинские товары на 4,1%.

Уровень инфляции в начале 2019 года будет во многом определяться повышением ставки НДС и переносом эффекта ослабления рубля, отмечают в Тюменском отделении Уральского ГУ Банка России .