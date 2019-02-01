Калуга, 1 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Калужском государственном институте развития образования сегодня, 1 февраля официально открылась традиционная декада молодого педагога. Продлятся мероприятия до 12 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, цель проведения декады — оказание методической помощи молодым специалистам в профессиональной и личностной адаптации к педагогической деятельности, содействие в развитии профессионального мастерства, повышение престижа педагогической профессии. Участниками декады стали учителя со стажем педагогической работы до трех лет, а также их кураторы от муниципалитетов, председатели районных Советов молодых педагогов.

Gtrk-kaluga.ru На семинаре

В первый день декады главный редактор АО Издательство «Просвещение», кандидат педагогических наук Надежда Колесникова провела для начинающих педагогов семинар на тему: «Проблемы и перспективы учителя будущего в контексте задач развития системы образования РФ».

В течение десяти дней молодые педагоги будут общаться с лучшими представителями профессии, знакомиться с результативным опытом коллег. В программу декады включены лекции, открытые уроки, психологические тренинги, мастер-классы консультации методистов. Молодые учителя посетят детский технопарк «Кванториум» — флагман IT-направления. На базе школы № 2 им. И.С. Унковского посёлка Воротынск пройдут мероприятия для педагогов-предметников. Также учителя посетят музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре» и монастырь Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова Пустынь. По итогам региональной декады молодого педагога будет выпущен специальный выпуск газеты «Молодой педагог плюс. До и после».

Закрытие декады состоится 12 февраля калужской средней общеобразовательной школы № 13» в новом микрорайоне «Веснушки».

Как сообщало ИА REGNUM, региональный кабинет министров 28 января одобрил государственную программу «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» на 2019 — 2025 годы на сумму более 73 миллиардов рублей. По словам министра образования и науки региона Александра Аникеева, новая госпрограмма нацелена на совершенствование образовательной системы, обеспечение открытости и прозрачности результатов оценочных процедур, повышения качества образования. В частности, новая программа предусматривает создание новых мест в общеобразовательных школах и ликвидацию двухсменного режима обучения.