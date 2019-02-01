Москва, 1 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Законопроект о замене газовых плит готовят депутаты фракции «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. Парламентарии считают утопией полный отказ от газа в жилых домах и предлагают свой вариант решения проблемы безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы предлагаем обновление таких плит при капремонте. Далеко не все люди способны оплатить их самостоятельно — значит, плиты с системой газ-контроль нужно просто устанавливать от подрядчика», — отметил в Facebook один из авторов законопроекта депутат Федот Тумусов.

Он указал на то, что новые плиты уже имеют систему, автоматически перекрывающую поступление газа при утечке, — это уже стандарт нового оборудования.

«Конечно, остаются газовые баллоны, остаются возможности намеренных взрывов — но хотя бы часть проблемы мы решим», — уверен депутат.

Отметим, что фракция для предотвращения взрывов газа в жилых многоквартирных домах предлагает не вводить новые дома с газом.