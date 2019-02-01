Ярославль, 1 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Утром 1 февраля в Ярославле на улице Большой Октябрьской снег с крыши упал на женщину. Об этом написали очевидцы в группе «Жесть Ярославля» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео группы «Жесть Ярославля» в ВК Пострадавшая от падения снега в Ярославле

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу им. Соловьева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, пострадавшая была доставлена в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии, ей будет сделана операция. Диагноз и возраст пострадавшей не разглашаются.

Снег упал с крыши двухэтажного дома. Скорее всего, в здании расположены офисы. В управляющей компании Кировского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дом не обслуживается этой компанией.

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку по этому факту. В Ярославле с начала года медики зафиксировали 7 пострадавших от падения снега и льда с крыш. Однако до этого случая тяжелых травм не было, все пациенты после обращения в больницу находились на амбулаторном лечении.