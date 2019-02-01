Киев, 1 февраля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко намерен в суде отстаивать на доступ к электронной копии базы данных госреестра избирателей. Соответствующий иск политик подал в Шестой апелляционный административный суд.

U.S. Department of Defense Анатолий Гриценко

Гриценко намерен обжаловать действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая ограничила ему порядок ознакомления с реестром избирателей.

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«Из-за незаконного требования к кандидату в президенты работать с государственным реестром избирателей исключительно в здании Центризбиркома», — пояснил на своей странице в Facebook претендент на высший руководящий пост Украины.

По его словам, согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки — в течение двух дней.

«Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование — невиданное на Украине ещё никогда», — добавил Анатолий Гриценко.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 26 кандидатов на высший руководящий пост страны. В их числе и актёр и шоумен Владимир Зеленский. Его ЦИК страны зарегистрировала в качестве кандидата в президенты 20 января 2019 года. В выборах Зеленский будет участвовать в качестве кандидата от своей партии «Слуга народа».

По данным социологических опросов, Зеленский имеет большие шансы на победу в выборах. В настоящее время он возглавляет президентский рейтинг. Добавим, что, по результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» и опубликованным в конце января, наибольшей поддержкой избирателей на сегодня пользуется партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 17%, на втором месте партия «Слуга народа», которую возглавляет Владимир Зеленский, у неё 11%, «Блок Петра Порошенко» на третьем месте с 10% голосов.