Архангельск, 1 февраля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В 2018 году налоговые поступления от плательщиков Архангельской области и Ненецкого АО увеличились почти на 40%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

eluela31 Нефть

Всего вбюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков поступило 194,6 млрд рублей, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Рост налоговых доходов отмечен по всем уровням бюджетов.

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В федеральный бюджет зачислено 114,9 млрд рублей, в областной бюджет Архангельской области — 53,2 млрд рублей, в окружной бюджет Ненецкого автономного округа — 11,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом налоговые поступления увеличились, соответственно, на 62,3%, на 12,1% и на 4,3%.

«Рост налоговых доходов федерального бюджета, в основном, связан с положительной динамикой по налогу на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефти) на 44 млрд рублей. Увеличение поступлений по этому платежу обусловлено изменением макроэкономических параметров — динамики мировых цен на нефть», — сообщили в пресс-службе Управления.

Добавим, что муниципалитеты округа и области получили в общей сложности 13,2 млрд рублей, это на 960 млн рублей больше, чем в 2017 году.

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