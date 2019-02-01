Душанбе, 1 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В 2018 году в Душанбе было сдано в эксплуатацию 218 тыс. кв. метров жилых и торговых площадей, что на 11,3% больше, чем в 2017 году, заявил первый заместитель мэра Махмадсаид Зувайдзода, сообщает 1 февраля агентство «ТаджикТА».

Nurmuhammad Shams Душанбе

По его словам, до июля 2019 года администрация города планирует решить вопрос с заселением жителей в дома, которые ранее не были приняты государственной комиссией.

Напомним, по итогам 2018 года в Таджикистане сдали в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилой площади. В январе 2019 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Душанбе составляет $626.

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