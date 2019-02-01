Киев, 1 февраля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В 2018 году контракт с ВСУ заключили более 30 тыс. человек, из них более 2 тыс. — офицеры, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 31 января официальный сайт украинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новобранцы

«2018 году был годом, когда мы обеспечивали комплектацию вооружённых сил Украины подготовленным личным составом», — сказал Полторак во время заседания в министерстве обороны.

Он отметил, что в ВСУ реализуется принцип «гендерного равенства»:

«В ВСУ служат и работают 57 тыс. женщин, из них 26 тыс. — военнослужащие, 3,5 тыс. — офицеры».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские предприятия в 2018 году наладили выпуск критически важных боеприпасов — снарядов для 152-мм гаубиц, 120-мм, 82-мм и 60-мм мин, а также боеприпасов для АГС и автоматических пушек.

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