Барнаул, 1 февраля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Из всей массы так называемого «сухого» мусора в России безубыточен пока только бизнес по сбору и утилизации пластиковых бутылок, считает алтайский общественник, председатель ТКС «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение российского правительства освободить граждан России от платы за вывоз «сухого» мусора, он пояснил:

Alexander Klink Раздельный сбор мусора

«Реально сегодня в Барнауле и многих других городах России осуществляется только сбор и переработка пластиковых бутылок. Предприниматели действительно устанавливают контейнеры и вывозят накопленные бутылки, перерабатывают этот вид пластика и изготавливают бутылки и фляжки для красок. Этот бизнес вышел на точку безубыточности, и поэтому жители за это не платят.

Однако по другим видам ТКО в Барнауле нет переработки, поэтому жителям приходится платить за сбор, транспортировку и утилизацию отходов на свалке. Поэтому переработка ТКО может частично обеспечивать снижение платежей за утилизацию ТКО. Но для этого надо отрабатывать эти технологические цепочки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что российское правительство предлагает сделать вывоз раздельно собранного гражданами вторсырья бесплатным, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, в один контейнер должны собираться «сухие отходы» (пластик, стекло, бумага, металл), в другой нужно будет собирать «мокрые отходы» — прежде всего органические.