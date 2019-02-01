Екатеринбург, 1 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с ночи до 8:00 1 февраля было подано 10 629 заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Всего в школах для первоклассников запланировано 20 184 места. Из них с 15 декабря по 23 января 1614 присмотрели себе представители так называемых льготных категорий. 912 детей уже зачислены. В основном льготники заявились в школы №№ 12, 16, 25, 19, 23, 181 и 180.

Таким образом, всего осталось 19 500 мест. За них с 1 февраля началась борьба между родителями. Из 10 629 поданных заявлений 9 194 поступило через портал госуслуг, а ещё 1 435 — через личный кабинет гражданина.

1 февраля до 19:00 по местному времени податели заявлений должны будут сдать в многофункциональные центры или центры муниципальных услуг основной пакет документов. В мэрии призывают граждан не создавать ажиотажа, так как посетить эти учреждения они могут и в последующие дни, на номер в очереди это уже не повлияет.

По оценкам самих горожан, в основном запись прошла гладко. Впрочем, некоторые заявили о том, что не смогли сразу отправить заявления из-за технических сбоев.