Уфа, 1 февраля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Башкирии школьный автобус, который развозил детей домой после занятий, попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, авария произошла 1 февраля в Учалинском районе республики.

Kurganobl.ru Школьный автобус

На 16-м км автодороги Учалы — Ахуново — Карагай водитель автобуса ПАЗ съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Известно, что в момент ДТП в салоне находилось девять школьников. Двое из них пострадали.

«В результате аварии женщина, сопровождавшая детей, и двое девятиклассников обратились за медпомощью», — уточнили в дорожной полиции.

Также сообщается, что дети были пристёгнуты ремнями безопасности.

В настоящее время причины автоаварии устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщали ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по городу Уфа, за сутки 31 января на дорогах города было зарегистрировано 84 дорожные аварии, шесть человек получили травмы. За тот же период в целом по республике участники дорожного движения совершили свыше 2,4 тыс. нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя. В Башкирии произошло девять автомобильных аварий, в которых были травмированы 11 человек.