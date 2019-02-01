Париж, 1 февраля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Как сообщает французское радио RFI, опубликовано итоговое заявление после неформальной встречи министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в Бухаресте. Эти страны объявили о механизме обхода санкций США при сделках с Ираном. Создаваемый так называемый бартерный механизм носит название Instex (Instrument In Support Of Trade Exchanges — «Инструмент в поддержку торговых обменов»). Его штаб-квартира будет находится в Париже. Цель — избежать расчетов в долларах, чтобы уйти от американских санкций. В заявлении говорится, что в долгосрочной перспективе этот европейский механизм будет открыт для компаний из третьих стран, желающих торговать с иранской стороной. Правда, по оценке экспертов, механизм может заработать не раньше чем через несколько месяцев — в связи с не устраненными пока техническими проблемами.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Помимо выполнения задачи по защите предприятий своих стран, руководство Франции, Великобритании и Германии надеется при помощи Instex убедить иранские власти в необходимости дальнейшего соблюдения так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий (соглашения между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза ООН — США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (+ Германия)), предусматривавшего постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Напомним, что в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения и предупредил, что у иностранных предприятий есть от 90 до 180 дней, чтобы покинуть Иран. Европейцы «сделают все для того, чтобы защитить интересы своих предприятий», — объявили в Елисейском дворце 9 мая, сразу же после заявления Дональда Трампа.

16 июля министры финансов и иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Евросоюза обратились с письмом к главе минфина США Стивену Мнучину и к государственному секретарю Майку Помпео.

«Как близкие союзники, мы ожидаем, что экстерриториальные последствия вторичных санкций США не будут распространяться на юридических и физических лиц ЕС, и Соединенные Штаты, таким образом, будут уважать наше политическое решение и добросовестность экономических субъектов, находящихся в юрисдикции ЕС», — говорилось в обращении, которое цитировало AP.

Но из Вашингтона в тот же день пришел отказ.

Не получив реальных гарантий защиты от американских санкций, европейские предприятия, включая Total, начали покидать Иран. Но теперь ситуация может измениться.