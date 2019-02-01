Якутск, 1 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В России в целом, и в Якутии в частности, годами говорится о необходимости улучшать качество жизни в сёлах, но эти разговоры пока ни к чему не привели. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин. Он также вкратце обрисовал, в каких сложных условиях приходится жить не только населению сёл, но и крупных промышленных посёлков и городов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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«Я летаю по промышленным района и сельским поселениям, и вижу, что, к примеру, в Нерюнгри, где работают УК «Колмар», Якутуголь, ТОРы, а аэропорт как был в 19 веке, так и остался. Стыдоба. В Усть-Нере очень много добывается золота, а посёлок развален, пыль, грязь. Септики не работают, канализацию везде прорывает, вода непонятно какая. Что говорить о сёлах? Я хотел из Тикси выехать в сёла, расположенные рядом, и оказалось, что туда не только дорог нет, но и машин, на которых туда можно было добраться», — отметил Гаврил Парахин.

Он считает, что пока длительные разговоры о необходимости улучшать жизнь на селе ни к чему не привели, при этом, в Якутии в последние 8 лет об этом не только говорят, но и пытаются вкладывать в сёла деньги.

«Мы хвастаться, хвастаемся, каждый день говорим — последние 8 лет — об одном и том же: надо развивать село, вбухиваем туда деньги. Пытаемся там что-то развивать, контроля за деньгами нет, выдаём деньги не тем сельхозпроизводителям, которым они нужны, а непонятно кому, все построенное ломается либо строится со множественными нарушениями и недоделками. Поэтому я думаю, что комплексный подход к этому вопросу — это абсолютно правильно. Но при этом должны быть и представители разных партий во власти, чтобы не было коррупционной составляющей, чтобы контролировали это не только представители «Единой России». И конечно надо уделять внимание, не наказывать, не ужесточать требования к предпринимателям, которые работают в сельхознаправлении, поощрять их, давать им возможность развиваться, или просто хотя бы их не трогать. Давать им возможность работать, выполнять свою функцию и прочее, и они тогда больше будут наращивать свои объёмы», — отметил депутат.

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При этом он констатировал проблему, что пока при низкой зарплате работники практически даже не имеют возможности воспользоваться санаторно-курортным лечением. По словам Гаврила Парахина, в Якутии в сфере сельского хозяйства работают 120 тыс. человек, а санаторно-курортным лечением охватывается в год только 120 из них — 0,1%.

«Это вообще смешно, притом, что доярки и оленеводы, например, получают от 15 до 20 тыс. рублей, и не могут воспользоваться санаторно-курортным лечением. При этом оказывается, что получают эти путёвки те, которые близки к власти и у которых есть статусные родственники, — рассказал депутат. — 7 млн всего выделяется на 120 человек, а должно выделятся 70, то есть в 10 раз больше. Тогда это будет 1200 и хотя бы 1% от общего числа сельскохозяйственных работников.

Что касается благоустройства, то Гаврил Парахин не считает необходимым проводить газ в каждое село, в котором живёт 300−400 человек.

«Можно также оставить на дровах, но сделать преференции в плане компенсации за дрова, помочь с созданием простых, хороших, добротных печей на дровах и на углях. Зачем туда заводить газ, если мы понимаем, что в ближайшее время народ туда не вернётся? Не потерять бы тех, кто там живёт», — считает Гаврил Парахин.

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«То, о чём говорит Дмитрий Медведев — это очередная «идея» единороссов, которая озвучивается последние 20 лет после распада Советского Союза. Естественно все эти инструменты, конечно же нужны, чтобы на селе остался житель, которые продолжал бы работать и снабжать местной продукцией», — также отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что селянам нужны не только тёплые дома с современным водоснабжением, но и дороги, доступ к социальной инфраструктуре, услугам здравоохранения, образования.

«И условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время, то есть возможность посетить Дом культуры, зайти в интернет, позаниматься на спортплощадке непосредственно по месту жительства», — сказал премьер-министр РФ.