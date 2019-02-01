Москва, 1 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Большинство жителей России (39%) считают рубль лучшей валютой для накоплений. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Значительно меньше граждан (19%) предпочитают копить деньги в долларах, 13% — в евро. Другим валютам (юаню и фунту стерлингов) доверяют 9%. Затруднились ответить 20% опрошенных.

Примечательно, что согласно опросу, рубль в качестве средства хранения накоплений в два раза популярнее доллара и в три раза — евро.

Граждане хранят сбережения в рублях «из-за низкой финансовой грамотности»

Опрос проведен 18−20 января 2019 года в 338 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) предпочитают сберегать заработанные деньги. При этом 48% считают самым лучшим способом сбережения средств вклад в банке.

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