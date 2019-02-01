Сабха, Ливия, 1 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Ливийские военные отразили нападение террористов и вооруженных формирований из Чада в районе Гхадва на юге страны. Об этом сообщил пресс-представитель 73-ей бригады пехоты, подчиняющейся главному командованию ливийской армии, генерал Мунзер Хартуш.

Стрельба из автомата

Бои начались 1 февраля на рассвете, уточнил он. Военным противостояли террористические группировки и чадских бандформирования, столкновение происходило в 40 км от города Сабха.

Боевики двигались колоннами через район Тархан в направлении Гхадвы. Об их передвижении военным стало известно заранее, пояснил генерал РИА Новости.

Итогом боя стали большие потери со стороны боевиков. Контроль над районом Гхадва к югу от Сабхи перешел к ливийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале операции по освобождению юга страны от террористов.

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