Нижний Новгород, 1 февраля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Суд вынес приговор в отношении 35-летнего лидера организованной вооруженной группы по обвинению в создании банды, грабежах, разбойных нападениях, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Константин Коровин. Рыболов. 1913

Группировка была создана в регионе в 2012 году. В течение четырех лет банда совершала разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы денежных средств, а также грабежи из банков и коммерческих организаций с использованием огнестрельного оружия. Следователям удалось оказать хищения на сумму более 80 млн рублей.

В 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области банда похитила картины Ивана Шишкина «Лес. Ели» стоимостью 66,11 млн рублей, Константина Коровина «Рыболов» стоимостью 150 тыс. рублей, Станислава Жуковского «Первый снег» стоимостью 90 тыс. рублей.

В 2014 году в Ивановской области банда похитила 4 картины художника Исаака Левитана из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Общая стоимость предметов искусства составила более 180 млн рублей, сейчас картины возвращены музею.

При совершении очередного разбойного нападения в Дальнеконстантиновском районе в 2016 году деятельность банды была пресечена. При задержании один из членов банды произвел выстрел в сотрудника ДПС.

В ходе расследования следователями изъяты 15 предметов огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет и другие) и около 2 тыс. боеприпасов.

Пятеро участников банды, двое из которых граждане Белоруссии, были осуждены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января злоумышленник украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве прямо на глазах посетителей. Сотрудники музея только через несколько десятков минут поняли, что произошло хищение.

По факту кражи картины возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»). Похитителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области. Вина его доказывается показаниями свидетелей и видеозаписями с места происшествия. Похититель рассказал, что идея совершить кражу пришла к нему спонтанно, и принес извинения за свой поступок.