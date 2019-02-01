Воронеж, 1 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Аэропорт «Воронеж» сообщил о расширении полетной программы на курорты Черноморского побережья России. Как рассказали в пресс-службе воронежского аэропорта, в Симферополь будут осуществлять рейсы следующие авиакомпании: «РусЛайн», «Северный ветер» и «Нордавиа». у желающих отдохнуть в Сочи есть возможность воспользоваться услугами авиаперевозчиков «РусЛайн», «Нордавиа» и «НордСтар».

Крыло самолета

Согласно расписанию, размещенному на официальном сайте международного аэропорта «Воронеж», в период с 7 июня по 30 августа 2019 года отправиться в Симферополь можно будет два раза в неделю: в четверг и в пятницу. Стоимость билета на взрослого пассажира в одну сторону начинается от 6300 рублей. Рейсы из Воронежа в Сочи будут осуществляться в период с 8 июня по 28 сентября 2019 года по понедельникам и субботам. Стоимость билета на взрослого пассажира в одну сторону начинается от 3500 рублей. Воронежцы, запланировавшие даты и направления своего летнего отпуска, могут уже сейчас выбирать и покупать билеты.

Также отмечается, что к началу действия летнего расписания список перевозчиков может увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воронежский аэропорт расширил систему сервиса для иногородних пассажиров. Теперь автоэкспрессы действуют не только для международных рейсов, но и для внутренних.