Луганск обвинил Львов в слабости, зашоренности и продолжении раскола Украины
Украина, 25 февраля, 2011, 17:31 — ИА Регнум. Депутаты Луганского облсовета на сессии сегодня, 25 февраля, приняли заявление в ответ на заявление Львовского облсовета относительно неудовлетворительной оценки первого года каденции
"Нас глубоко возмутила оценка деятельности президента Украины, данная Львовским областным советом. Их "двойка" - это демонстрация собственной слабости и политической зашоренности, неумения признать свои ошибки и нежелания работать, это неудачная попытка снять с себя ответственность за местные проблемы и выслужиться перед партийными лидерами, это продолжение раскола страны", - говорится в заявлении Луганского облсовета. "Депутаты Львовского областного совета в своем заявлении забыли упомянуть, что в стране, полной хаоса и политической истерии, именно Виктор Янукович уже за первый месяц пребывания у власти навел порядок: объединил парламент, сформировал сильный и эффективный Кабинет министров, выстроил вертикаль власти. За прошедший год ситуация на Украине поменялась кардинально - в феврале 2010 года Украина находилась на грани дефолта и только "колоссальная политическая воля Президента, его масштабное видение экономической стратегии Украины позволило нам выбраться из ямы, в которую загнали страну идеологи нынешнего заявления Львовского облсовета", - отмечают на востоке Украины.
В завершение в Луганске отмечают, что Янукович не эксплуатирует популистские темы и не пытается навязать народу фальшивых героев, чтобы отвлечь людей от экономических проблем, "он первый президент независимой Украины, решившийся на коренное реформирование государства".