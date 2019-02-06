Украина, 25 февраля, 2011, 17:31 — ИА Регнум. Депутаты Луганского облсовета на сессии сегодня, 25 февраля, приняли заявление в ответ на заявление Львовского облсовета относительно неудовлетворительной оценки первого года каденции Виктора Януковича на посту президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Нас глубоко возмутила оценка деятельности президента Украины, данная Львовским областным советом. Их "двойка" - это демонстрация собственной слабости и политической зашоренности, неумения признать свои ошибки и нежелания работать, это неудачная попытка снять с себя ответственность за местные проблемы и выслужиться перед партийными лидерами, это продолжение раскола страны", - говорится в заявлении Луганского облсовета. "Депутаты Львовского областного совета в своем заявлении забыли упомянуть, что в стране, полной хаоса и политической истерии, именно Виктор Янукович уже за первый месяц пребывания у власти навел порядок: объединил парламент, сформировал сильный и эффективный Кабинет министров, выстроил вертикаль власти. За прошедший год ситуация на Украине поменялась кардинально - в феврале 2010 года Украина находилась на грани дефолта и только "колоссальная политическая воля Президента, его масштабное видение экономической стратегии Украины позволило нам выбраться из ямы, в которую загнали страну идеологи нынешнего заявления Львовского облсовета", - отмечают на востоке Украины.

В завершение в Луганске отмечают, что Янукович не эксплуатирует популистские темы и не пытается навязать народу фальшивых героев, чтобы отвлечь людей от экономических проблем, "он первый президент независимой Украины, решившийся на коренное реформирование государства".