Анкара, 1 февраля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 1 февраля Anadolu Ajansi.

Voice of America Турецкая полиция

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.