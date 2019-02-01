Оренбург, 1 февраля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Оренбурге суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе города Евгению Арапову до 8 апреля. Экс-мэру позволили прогулки. Теперь ежедневно он может выходить во двор дома дважды в день: два часа утром и один час вечером, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Напомним, бывшего главу Оренбурга Евгения Арапова обвиняют в коррупционных преступлениях — взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-мэр был задержан в августе 2018 года и заключён под стражу. В октябре отправлен в отставку.

Суд удовлетворял ходатайство следствия до 6 января 2019 года, продлевая срок содержания под стражей. Под Рождество судебная инстанция заменила меру пресечения на домашний арест. В СИЗО Арапов провёл пять месяцев.

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