Вашингтон, 1 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Пользователи западного сегмента сети решили, что глава России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро в 80-х годах XX века вместе играли в музыкальной группе. Они посчитали, что на политиков очень похожи участники коллектива «Альянс» в клипе на песню «На заре» 1987 года.

Скриншот страницы YouTube пользователя Олег Парастаев Клип. Альянс — На заре. 1987

«Не знал, что Путин и Мадуро были музыкантами», — отметил один из пользователей в комментариях к ролику на YouTube. «Вива, Венесуэла, вива Владимир Путин!» — написал другой комментатор. Ещё один зритель сказал: он знал, что Путин и Мадуро хорошие друзья, но не думал, что они в прошлом играли в одном музыкальном коллективе.

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Напомним, старый видеоклип на песню «На заре» загрузил на YouTube в марте 2018 года клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев. Это именно его западные пользователи сети приняли за Николаса Мадуро. Похожим на Владимира Путина они посчитали вокалиста Игоря Журавлева.