Москва, 1 февраля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла на рассмотрение в правительство «пятый антимонопольный пакет». Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Пузыревский, сообщает 1 февраля «Коммерсантъ».

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

"Работа завершена, ФАС внесла документы в правительство», — сказал Пузыревский.

Новый пакет содержит поправки в закон «О защите конкуренции» и в КоАП. Речь идет об ужесточении требований к интернет-сервисам, а также появлении новых критериев для согласования сделок в отрасли.

Так, компаниям грозит блокировка сайтов на срок до 90 суток за нарушение антимонопольного законодательства. Оговорен показатель для определения доминирующего положения компании с цифровой платформой, он составляет долю в 35% для «рынка взаимозаменяемых услуг».

В ФАС надеются на принятие документа Госдумой в 2019 году, уточнил Пузыревский. В ведомстве инициативу подготовили год назад, однако в дальнейшем скорректировали.