Соледар, ДНР, 1 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 17 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 1 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР. 2017

ВСУ в общей сложности выпустили 54 единицы боеприпасов на трёх направлениях.

На горловском направлении украинские силовики трижды применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано использование гранатомётов различных типов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении украинские силовики выпустили одну мину калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, Зайцево); Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, Жабичево, Донецк («Вольво-центр»), Старомарьевка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что под обстрелом ВСУ вновь оказалась Васильевская насосная станция, которая снабжает водой жителей региона по обе стороны линии фронта. Также в посёлке Александровка во время обстрела получил повреждения один жилой дом.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР около 123 боеприпасов. В ходе обстрелов загорелся жилой дом, расположенный в посёлке Коминтерново.

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