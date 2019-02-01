Москва, 1 февраля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 1 февраля лишил двух лицензий ООО «Страховая компания «Капитал-лайф», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.

Такое решение регулятор принял в связи с тем, что страховая компания отказалась от данных видов страхования.

«31 января 2019 года ООО «СК «Капитал-Лайф» добровольно отказалась от лицензий Банка России в рамках консолидации бизнеса в материнской компании — ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Страховая деятельность ООО «СК «Капитал-Лайф» планово завершена.

Ранее 14 декабря 2018 года в рамках передачи страхового портфеля, все права и обязанности по договорам страхования дочерней компании ООО «СК Капитал-Лайф» в полном объеме перешли к ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», — говорится в пресс-релизе компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января страховая группа «Уралсиб» лишилась лицензий на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и на обязательное страхование ответственности перевозчика.

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