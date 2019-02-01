Екатеринбург, 1 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге темпы прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями сократились в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Эпидемия гриппа

По данным ведомства, ситуация находится на контроле. Кроме того, администрация города рекомендовала руководителям образовательных организаций минимизировать проведение массовых мероприятий. Других дополнительных ограничений не требуется, считают в ведомстве.

Соответственно, необходимости закрывать театры, кинотеатры и другие учреждения культуры пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ОРВИ и гриппом заболели уже больше 21 тыс. человек. Из них более 300 находятся в больницах.

Из-за высокого уровня заболеваемости администрация города закрыла школы, а детей перевела на дистанционное обучение. Детские сады открыты для посещения, но их могут посещать только дети с прививками от гриппа.