Якутск, 1 февраля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В Якутии ищут тех, кто рассылал письма о минировании 51 объекта республики. Встревожившие правоохранителей ложные сообщения 25 января получили мэрия Якутска, медучреждения и школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ республики.

Волк и семеро козлят. Иллюстрация

Читайте также: По регионам РФ прошла волна звонков о бомбах

Людей эвакуировали из учреждений, но взрывные устройства не были найдены. По факту электронной рассылки ложных сообщений о минировании возбуждено уголовное дело по статье 2017 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Как сообщало ИА REGNUM, ложные сообщения о минировании социальных объектов поступают по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что спецслужбы найдут ответственных за очередную волну «минирований».

Читайте также: Несмотря на угрозы эвакуацию в больницах Архангельска решили не проводить