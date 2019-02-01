Нейпьидо, 1 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство в Мьянме в использовании сурового законодательства для преследования критиков своей политики, сообщает 1 февраля Reuters.

Claude TRUONG-NGOC Аун Сан Су Чжи

Правозащитники отмечают, что проблемы со свободой слова в стране начались в 2016 году, когда к власти пришла лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

«Аун Сан Су Чжи пообещала новую Мьянму, но правительство продолжает преследовать мирных оппозиционеров и подавлять акции протеста», — утверждают представители Human Rights Watch.

Напомним, критика правительства Мьянмы со стороны СМИ началась после кризиса с рохинджа, вызванного нападением боевиков на правительственные блок посты. Ответные действия военных привели к исходу из страны порядка 700 тыс. мирных граждан.