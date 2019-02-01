Барнаул, 1 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за последнюю неделю зарегистрировано 25,7 тыс. случаев, что на 61,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 68%.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

«При лабораторных исследованиях отмечается активная циркуляция вирусов гриппа: А/H1N1/2009, А/H3N2/ (все заболевшие не привиты против гриппа), циркуляция вирусов негриппозной этиологии не регистрируется», — отмечают медики.

Тем не менее, по состоянию на 30 января, в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в десятках школ и дошкольных учреждений.

Так, полностью ушли на вынужденные каникулы ученики 25 школ региона и воспитанники свыше 50 дошкольных учреждений. Частично (по классам, группам) учебный процесс приостановлен в 162 классах 50 школ и в 195 группах 114 дошкольных учреждений.

Вместе с тем, по данным специалистов Роспотребнадзора, в крае создан необходимый запас лекарственных препаратов в медицинских организациях, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация со всплеском заболеваемости ОРВИ наблюдается в Республике Алтай, где полностью закрылись 25 учебных заведений.