Япония ищет подход к властям России через её народ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Некоторые части США могут остаться на базе в Сирии;
- Вложения РФ в гособлигации США сокращены;
- Власти Японии намерены искать с Россией оптимальное решение по мирному договору;
- Жители России стали больше тратить на бензин и питание;
- В Якутии скандал из-за родных языков.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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