Вашингтон, 1 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов разыскивают партнеров, которые могли бы занять их место в Сирии после окончательного вывода войск, сообщает 1 февраля Kurdistan24.

Курды на позиции

Причиной подобного решения стало желание обеспечить безопасность сирийским курдам, которые опасаются агрессии со стороны Турции, преследующей в Сирии свои национальные интересы.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии, данное решение вызвало обеспокоенность у многих участников конфликта, в первую очередь у курдов, которые пользовались защитой Вашингтона.