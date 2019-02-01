Кизляр, Дагестан, 1 февраля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Крупный пожар в дагестанском Кизляре локализован. Огонь полностью охватил два торговых здания, сообщает 1 февраля пресс-центр ГУ МЧС России по Дагестану.

(сс) jarmoluk Пожарная безопасность

Сообщение о возгорании на улице Набережной поступило в экстренные службы в 07:30 по местному времени (совпадает с московским). Загорелась кровля четырехэтажного торгового здания.

Прибывшие пожарные зафиксировали угрозу распространения пожара, так как два торговых здания были полностью охвачены огнем. Предварительная площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

Огонь был локализован к 9 утра. Пострадавших нет. К работе было привлечено 60 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев заявил о приостановке работы 315 торгово-развлекательных центров из-за нарушений, связанных с пожарной безопасностью. Проверка проводилась во всех регионах после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 60 человек в марте 2018 года.

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