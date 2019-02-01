Пермь, 1 февраля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Перми отмечено массовое обращение бывших работников завода «Ремпутьмаш» за помощью в трудоустройстве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона, по состоянию на 29 января 2019 года в службу занятости обратились 74 человека, из них 22 выданы направления на собеседования к работодателям.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Напомним, что производственную площадку, расположенную в Перми, ликвидируют. Край выкупает её у РЖД за 445 млн рублей. Средства уже заложены в бюджете и в течение 2019−2020 годов будут перечислены в рамках сделки. Освободившаяся промзона станет площадкой для реновации. Согласно амбициозному плану, набережная Камы должна разительно измениться. В частности, железнодорожную ветку для электричек, делящую город на две части, уберут и пустят скоростной трамвай. На территории завода запланирован культурно-досуговый кластер. Преобразования должны завершиться к 300-летию Перми, то есть 2023 году.

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Добавим, что рабочие выражали недовольство по поводу изменений. Однако региональные власти под благовидным предлогом о благоустройстве указывали, что заинтересованы в развитии завода. Но такое направление, как литейное производство, в центре города развивать невозможно. Позже появился комментарий предприятия, где указывались планы еще с 2014 года о переносе производства из Перми в Верещагино.

В конце сентября работники завода проинформировали о том, что получили уведомления о массовом сокращении штата с 9 января 2019 года. По данным краевого минсоцразвития, в январе 2019 года 11 сотрудников пермского предприятия уволились по собственному желанию, 14 человек — по соглашению сторон, еще 102 человека — по сокращению штатов. В соответствии с трудовым законодательством всем сотрудникам произведены необходимые выплаты и компенсации.

«В Центре занятости населения Пермского края имеется 16 757 вакансий, соответствующих квалификации работников «Ремпутьмаша». Таким образом, предложения на рынке труда в разы превышают количество высвободившихся сотрудников. Также специалистам завода предложили пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации по имеющимся либо смежным специальностям. Обучение будет проводиться за счет центра занятости Пермского края. На 2019 год в бюджете службы занятости заложено более 58 млн рублей на переобучение безработных граждан», — сказали в ведомстве.