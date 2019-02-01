Киев, 1 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра здравоохранения американка Ульяна Супрун поддержала идею легализации употребления конопли в медицинских целях. Об этом Супрун написала 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс)Falkenpost Наркотики

Чиновник отметила, что медицинская конопля не имеет психотропных эффектов, оказывает обезболивающее и расслабляющее воздействие на пациентов.

Медицинскую коноплю используют в 25 штатах США, а также в Канаде, Австралии и во многих европейских странах.

«Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, которые страдают от хронических болей и других расстройств», — подчеркнула Супрун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяна Супрун заявила, что скорая помощь будет выезжать к жителям Украины только в том случае, если у них температура выше 40 градусов, боли в сердце и проблемы с дыханием. В остальных случаях больным следует звонить своему врачу или вызывать его на дом.

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