Вашингтон, 1 февраля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Компания Puma представила самозашнуровывающиеся кроссовки, сообщается на сайте Stuff.tv.

Кроссовки Puma

Автоматическая шнуровка кроссовок марки Puma Fi (Puma Fit Intelligence) работает на ощупь. Для того, чтобы закрепить обувь на ноге, достаточно провести пальцем вверх по панели, расположенной на язычке.

Для того, чтобы ослабить шнуровку, нужно провести пальцем вниз. На обуви есть синие светодиоды, которые загораются, когда вы проводите пальцем, чтобы затянуть шнуровку. Батарея обуви съемная и может заряжаться без проводов.

При полной зарядке аккумулятор может работать до 7 дней. Стоимость кроссовок Puma Fi составляет $330. Их выпуск планируется на 2020 год.

Ранее кроссовки с аналогичной шнуровкой, под названием Adapt BB, представила компания Nike. Однако, стоимость их обуви на $20 выше, чем у кроссовок компании Puma.