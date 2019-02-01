Москва, 1 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. На текущей торговой неделе российский рубль демонстрирует в целом нейтральную динамику. Постепенное ослабление в начале недели сменилось ростом 31 января, и в целом по итогам прошедших торговых сессий изменение курса российской валюты по отношению к бивалютной корзине ЦБ РФ не превысило 0,1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При этом рубль укрепился к доллару на 0,8% и примерно на столько же упал к евро. Однако связано это не с динамикой российской валюты, а с динамикой пары EUR/USD на международном рынке. Главным драйвером роста рубля стали итоги очередного заседания ФРС США. Американский регулятор резко смягчил риторику, что наводит на мысли о существенном замедлении либо вовсе приостановке повышения ключевой ставки», — считает эксперт.

Доллар отреагировал на новости падением, а аппетит инвесторов к риску начал нарастать: помимо рубля, в «зеленой зоне» торговались валюты многих развивающихся стран. Кроме того, слабый доллар оказывает поддержку рынку нефти, что тоже благоприятно сказывается на рубле.

«Вместе с тем, необходимо понимать, что «голубиная» риторика крупнейших мировых регуляторов основана в том числе и на рисках замедления глобального экономического роста, которое, в свою очередь, представляет наибольшую опасность как раз для Emerging Markets, так что нельзя трактовать происходящее как однозначный позитив для рубля», — пояснил Удилов.

В среднесрочной перспективе такие риски способны оказать на рубль давление. Также не стоит забывать и о геополитических рисках. Вопрос расширения антироссийских санкций, в том числе и введения ограничений на инвестиции в российский госдолг, до сих пор не снят с повестки для и может грянуть в любой момент.

«Что касается торговой сессии 1 февраля, то нужно учесть, что завершился налоговый период, кроме того, ЦБ РФ возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила, что может свести на нет текущий позитив, связанный с политикой ФРС. Тем более что оба фактора относятся к разряду фундаментальных. Не исключено, что сегодня может произойти умеренное ослабление российской валюты. Если же эйфория на рынке сохранится, можно ожидать консолидации курса примерно у текущих отметок», — полагает эксперт.

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