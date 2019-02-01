В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными
Саратов, 1 февраля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. 31 января 2019 г. в Саратовской области в исправительной колонии (ИК) № 7 произошел конфликт между заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по региону.
«Часть осуждённых … повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осуждёнными», — говорится в сообщении.
Отмечается, что акцию неповиновения в колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов, не поддержали 75% осужденных.
В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, учреждение функционирует в штатном режиме.
По данному факту проводится проверка.
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